Словацький міністр розкритикував результат збірної на ЧС. Він хотів бачити у складі гравців із російської КХЛ

Міністр туризму і спорту Словаччини Рудольф Гуляк розкритикував керівництво Федерації хокею за ігнорування гравців із російської КХЛ.

Про це повідомляє Dennikn.sk.

"Недостатньо просто організовувати турніри, потрібно ще й бачити результати!", - заявив Гуляк.

Це була його реакція на те, що Словаччина отримала можливість приймати чемпіонат світу-2029. На нинішньому хокейному Мундіалі "Переможці з Татр" фінішували на 11 місці.

Перед чемпіонатом світу Гуляк закликав включити до складу гравців КХЛ. У цій відкритій російській лізі виступають 9 словацьких хокеїстів, але тільки Маріо Грман з Адмірала Хабаровськ і Патрік Рібар із китайського Ред Стар потрапили в остаточну заявку на ЧС.

Нагадаємо, чемпіонами світу стали хокеїсти США. У фіналі"зірково-смугасті" обіграли збірну Швейцарії.