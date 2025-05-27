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Словацький міністр розкритикував результат збірної на ЧС. Він хотів бачити у складі гравців із російської КХЛ

Руслан Травкін — 27 травня 2025, 19:51
Словацький міністр розкритикував результат збірної на ЧС. Він хотів бачити у складі гравців із російської КХЛ
Рудольф Гуляк
facebook.com/Rudolf.Huliak.mincrs/

Міністр туризму і спорту Словаччини Рудольф Гуляк розкритикував керівництво Федерації хокею за ігнорування гравців із російської КХЛ.

Про це повідомляє Dennikn.sk.

"Недостатньо просто організовувати турніри, потрібно ще й бачити результати!", - заявив Гуляк.

Це була його реакція на те, що Словаччина отримала можливість приймати чемпіонат світу-2029. На нинішньому хокейному Мундіалі "Переможці з Татр" фінішували на 11 місці.

Перед чемпіонатом світу Гуляк закликав включити до складу гравців КХЛ. У цій відкритій російській лізі виступають 9 словацьких хокеїстів, але тільки Маріо Грман з Адмірала Хабаровськ і Патрік Рібар із китайського Ред Стар потрапили в остаточну заявку на ЧС.

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