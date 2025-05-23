Міжнародна федерація хокею назвала країну-господарку ЧС-2029

Словаччина буде країною-господаркою чемпіонату світу з хокею 2029 року. Рішення було ухвалено на конгресі Міжнародної федерації хокею у Стокгольмі.

Про це повідомив президент Федерації хокею Словаччини Мирослав Шатан у соцмережах. Деталі додає Sport.cz.

Словаки не мали суперників на виборах, але делегати мали офіційно затвердити їхню кандидатуру. Турнір відбудеться у Братиславі та Кошице.

IiHF World Chamionships 2029 will be in 🇸🇰Slovakia

👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/D3Ss2rel1d — Miroslav Šatan (@miro81s) May 23, 2025

Чемпіонат світу повернеться до Словаччини через десять років. Востаннє він проходив там у 2019 році. Переможцем тоді стала збірна Фінляндії.

Збірна Словаччини тоді посіла 5 місце в групі А, пропустивши в плейоф Канаду, Фінляндію, Німеччину та збірну США.

Наступного року чемпіонат світу відбудеться у Швейцарії (Цюрих та Фрібург), у 2027 році в Німеччині (Дюссельдорф та Мангейм), а в 2028 році у Франції (Париж та Ліон).

Зазначимо, що цього року збірна Франції вперше за 18 років вилетіла з елітного дивізіону. "Ле бле" будуть суперником збірної України в Дивізіоні IA, матчі якого прийме Польща.