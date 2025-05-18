Спорт поза політикою? Бекхем зробив подарунок Овечкіну на честь його рекорду в НХЛ

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав російського хокеїста Вашингтон Кепіталз Олександра Овечкіна з побиттям рекорду НХЛ за кількістю закинутих шайб.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина хокеїста Анастасія.

Бекхем прислав Овечкіну пару футбольних бутс зі своїм автографом і надписом "Великі вітання із 895 голами в НХЛ – це трохи більше, ніж забив я".

Варто зазначити, що Бекхем активно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свою Instagram-сторінку з понад 70 млн підписників харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.

Крім того, разом із дружиною Вікторією колишній футболіст пожертвував 1 млн фунтів на допомогу українським дітям. Проте згодом Бекхем зареєстрував власний товарний знак у Росії.

Олександр Овечкін був розкритикований легендою чеського та світового хокею Домініком Гашеком. Дворазовий володар Кубку Стенлі нагадав, що росіянин ніяк не засудив війну, яку Росія веде проти України.

Овечкін побив рекорд Вейна Грецкі за голами в НХЛ 6 квітня поточного року.