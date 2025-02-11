Гроші не пахнуть: Бекхем зареєстрував власний товарний знак у Росії

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед і Реала Девід Бекхем, відомий не лише своєю легендарною кар’єрою, а й активною діяльністю в бізнесі та благодійності, знову опинився в центрі уваги.

Компанія британця DB Ventures зареєструвала товарний знак David Beckham у російському Роспатенті. Про це повідомляє АГН Москва.

Як стало відомо, заявка на реєстрацію була подана ще в червні минулого року, а сам бренд отримав право на продаж товарів за міжнародним класом №24. Це дозволяє випускати тканини, штори, кухонні рушники, постільну білизну та навіть ковдри для домашніх тварин під іменем відомого футболіста.

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Компанія DB Ventures була заснована Бекхемом у 2014 році та спеціалізується на управлінні його рекламними контрактами. У 2022 році 55% акцій компанії були продані американській брендинговій компанії Authentic Brands Group. Незважаючи на цю угоду, ім’я Девіда Бекхема залишається важливим у комерційних проєктах.

Варто зазначити, що Бекхем активно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свою Instagram-сторінку з понад 70 млн підписників харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.

Крім того, разом із дружиною Вікторією колишній футболіст пожертвував 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.