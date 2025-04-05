За його мовчання несуть відповідальність США і Канада: Гашек розкритикував Овечкіна

Легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на досягнення росіянина Олександра Овечкіна. Він розкритикував того за мовчання щодо війни, а також натякнув, що відповідальність мають розділити США і Канада, які дозволили йому виступати на своїй території.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Найближчими днями громадянин Росії, який жодного разу не засудив російську імперіалістичну війну проти України, побʼє рекорд НХЛ за кількістю закинутих шайб. Оскільки ця людина ніколи офіційно не засудила війну, розвʼязану Росією, а також численні злочини, скоєні російською армією, вона змушена буде жити з усвідомленням того, що за час її публічної присутності (її ігри тривали 3 роки й 40 днів – з моменту початку повномасштабної агресії) у війні загинули або були скалічені десятки, а можливо й сотні тисяч людей, зокрема і її співгромадяни – громадяни Росії. Чи вона радіє цьому, чи їй байдуже, чи шкодує – нам невідомо. Але ми точно знаємо одне: НХЛ не лише дозволила цьому статися – вона підтримувала його весь цей час. Протягом 3 років і 40 днів. Таким чином, Національна хокейна ліга несе величезну моральну відповідальність за тих, хто загинув і постраждав у цій війні. НХЛ має відповісти за це. Також хочемо наголосити, що країни, на території яких цей громадянин Росії мав змогу виступати в матчах НХЛ – а саме США та Канада – також несуть відповідальність за те, що рекламували й продовжують рекламувати російську імперіалістичну війну своїм мовчанням. Це факти. Будь ласка, поділіться цією інформацією, щоб люди зрозуміли, яку відповідальність несуть НХЛ, США та Канада, і щоб ця непряма реклама російської агресії була зупинена. Разом ми можемо врятувати багато людських життів", – сказав Гашек.

In the coming days, a Russian citizen, who has never condemned the Russian imperialist war in Ukraine, will break the @NHL goal scoring record. Because this person has never officially condemned the Russian war and Russian crimes, he will have to live with the knowledge for the… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 5, 2025

Нагадаємо, Овечкін оформив дубль у матчі НХЛ і наздогнав легендарного Вейна Грецкі.

Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.