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Бекхема включили до Національної зали слави футболу США

Микола Літвінов — 14 листопада 2026, 12:52
Бекхема включили до Національної зали слави футболу США
Девід Бекхем
МЛС

Колишній англійський півзахисник та чинний президент клубу Інтер-Маямі Девід Бекхем увійшов до Національної зали слави футболу США.

Про це повідомляє пресслужба МЛС.

Бекхем удостоївся цієї честі за підсумками голосування серед ветеранів ліги.

Зауважимо, що англієць почав грати в американському чемпіонаті у 2007 році, відколи перейшов з мадридського Реала до Лос-Анджелес Гелексі.

У складі команди з Роббі Кіном та Лендоном Донованом півзахисник здобув два Кубки МЛС (2011 та 2012 роки). У регулярному чемпіонаті Бекхем загалом відіграв 98 матчів, а плейоф Кубку 17 ігор.

Протягом цього періоду відзначився 21 голом та 42 асистами. У 2011 році англійського півзахисника включили до символічної збірної найкращих гравців сезону у МЛС.

Після завершення ігрової кар'єри у складі ПСЖ Бекхем повернувся до США та обійняв посаду президента Інтер-Маямі. За його каденції клуб вперше у своїй історії виграв Кубок МЛС та підписав низку зіркових футболістів, зокрема Ліонеля Мессі, Серхіо Бускетса, Луїса Суареса та Жорді Альбу.

У заяві зазначається, що під час оголошення переможця у цьому голосуванні Бекхем був приємно здивований своїм новим досягненням.

Окрім того, до Зали славу американського футболу увійшли: екснаставник Лотар Озіандер, колишній нападник збірної США Джозі Алтідор, бразильський екстренер з мініфутболу американського походження Антоніо Карлос Пекорарі, а також колишні гравчині "смугасто-зіркових" Джулі Ерц та Меган Рапіноу.

Напередодні стало відомо, що серед претендентів на посаду президента ФІФА почала обговорюватися кандидатура Бекхема.

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