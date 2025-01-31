Голова Шведської асоціації хокею: Немислимо, щоб Росія і Білорусь брали участь в Олімпіаді
Голова Шведської асоціації хокею і член правління Міжнародної федерації хокею (IIHF) Андерс Ларссон заявив, що Росія та Білорусь не повинні бути допущенні до міжнародних змагань.
Його слова передає Dn.se.
"У нинішній ситуації немислимо, щоб Росія і Білорусь брали участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді", – сказав Ларссон.
Проте він також заявив, що у разі допуску росіян та білорусів до турнірів, збірна Швеції з хокею не буде бойкотувати змагання.
Цей коментар Ларссон дав на фоні розмов про повернення росіян у великий спорт. Зокрема, двоє з кандидатів на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК): швед Юхан Еліаш (лижний спорт) і француз Давид Лаппартьян (велоспорт), відкрито заявили, що хочуть повернути Росію до змагань.
Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт розповів про повернення Росії у великий спорт та міжнародні федерації. Він також повідомив, що робить Україна, аби протидіяти цьому.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі застудили російського хокеїста Максима Сергєєва до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.