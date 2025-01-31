Голова Шведської асоціації хокею: Немислимо, щоб Росія і Білорусь брали участь в Олімпіаді

Голова Шведської асоціації хокею і член правління Міжнародної федерації хокею (IIHF) Андерс Ларссон заявив, що Росія та Білорусь не повинні бути допущенні до міжнародних змагань.

Його слова передає Dn.se.

"У нинішній ситуації немислимо, щоб Росія і Білорусь брали участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді", – сказав Ларссон.

Проте він також заявив, що у разі допуску росіян та білорусів до турнірів, збірна Швеції з хокею не буде бойкотувати змагання.

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Цей коментар Ларссон дав на фоні розмов про повернення росіян у великий спорт. Зокрема, двоє з кандидатів на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК): швед Юхан Еліаш (лижний спорт) і француз Давид Лаппартьян (велоспорт), відкрито заявили, що хочуть повернути Росію до змагань.

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт розповів про повернення Росії у великий спорт та міжнародні федерації. Він також повідомив, що робить Україна, аби протидіяти цьому.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі застудили російського хокеїста Максима Сергєєва до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.