Президент IIHF: Ми все ще хочемо повернути Росію та Білорусь у хокей
Люк Тардіф
DW
Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф прокоментував можливе повернення Росії та Білорусі до міжнародних змагань.
Слова функціонера наводить офіційний сайт IIHF.
"Ми все ще хочемо, щоб Росія та Білорусь повернулись якнайшвидше. Це означатиме, що війна скінчилась.
Проте, ми не будемо ризикувати ані конкурентами, ані гравцями. Ми можемо чекати довго, але в лютому треба приймати рішення щодо їх участі в Олімпіаді", – розповів Тардіфф.
Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань 28 лютого 2022 року на тлі нового витку війні проти України.
Раніше колишній волейболіст збірної України розповів, чому перестав спілкуватись зі своїми знайомими з Росії.