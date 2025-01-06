Президент IIHF: Ми все ще хочемо повернути Росію та Білорусь у хокей

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф прокоментував можливе повернення Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Слова функціонера наводить офіційний сайт IIHF.

"Ми все ще хочемо, щоб Росія та Білорусь повернулись якнайшвидше. Це означатиме, що війна скінчилась.

Проте, ми не будемо ризикувати ані конкурентами, ані гравцями. Ми можемо чекати довго, але в лютому треба приймати рішення щодо їх участі в Олімпіаді", – розповів Тардіфф.