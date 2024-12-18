У Польщі за шпигунство засудили російського хокеїста

Російського хокеїста Максима Сергєєва, який з 2021 року виступав за хокейний клуб Заглембе Сосновець, засудили до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві.

Про це пише польський сайт Hokej.net.

21-річний хокеїст був затриманий ще у червні 2023 року. З того часу він перебував під вартою в очікуванні вироку. Він визнав провину. Якби Сергєєв цього не зробив, то йому загрожувало б до 10 років ув'язнення.

Захисник відіграв усього 5 матчів за Заглембе. Більшість часу він виступав за молодіжну команду клубу.

Він вів подвійне життя. ФСБ вдалося завербувати його через Telegram. Спочатку його завдання були простими – публікувати політичний контент у соціальних мережах в обмін на криптовалюту.

Згодом задачі стали більш складними. Він мав фотографувати стратегічні об’єкти, зокрема станцію в Перемишлі та збройовий завод у Сілезії. Він навіть знімав квартиру з видом на завод військової техніки. Коли він потрапив до рук Агентства внутрішньої безпеки, на його ноутбуці знайшли документи, що належали групі Вагнера.

Як стверджує російське видання Новая Газета хокеїст пробуде у в'язниці до травня 2025 року. Потім його депортують до Росії.