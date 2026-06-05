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Кароліна та Вегас лише в овертаймі визначили переможця другого матчу фіналу Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 5 червня 2026, 06:31
Кароліна та Вегас лише в овертаймі визначили переможця другого матчу фіналу Кубку Стенлі
x.com/GoldenKnights

У місті Ролі, штат Північна Кароліна, місцеві Гаррікейнз приймали Вегас Голден Найтс у другому матчі фінальної серії Кубку Стенлі сезону-2025/26.

Перемогу здобули господарі в овертаймі з рахунком 4:3.

Хокей – Кубок Стенлі
Фінал, 5 червня, друга гра

Кароліна – Вегас 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0) ОТ

Шайби: Станковен (51), Янковскі (53), Стаал (56, більшість), Джарвіс (64, більшість) – Хауден (14, 28), Стоун (59)

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"Рицарі" забрали першу гру, тому виходили на лід із психологічною перевагою.

Утім, Кароліна без бою здаватися не збиралася. За підсумками першого періоду "урагани" мали перевагу за кидками 8:2, але саме вони пропустили.

У другому періоді Бретт Хауден оформив дубль. Він утік від захисника й майстерно переграв Фредеріка Андерсена.

Вегас успішно діяв, іноді втікаючи в контратаки. Тиск колектива Рода Бріндамора зростав.

Логан Станоквен боровся за воротами Картера Харта, вигриз каучуковий диск, заїхав на "п'ятак" і завдяки рикошету відквитав одну шайбу.

Невдовзі Марк Янковскі дуже потужним і влучним кидком у "дев'ятку" відновив паритет.

Після цього шайба побувала у воротах Кароліни – арбітри не зарахували. Джон Торторелла взяв челлендж, який виявився не успішним. Через це Голден Найтс опинилися в меншості.

Досить швидко Гаррікейнз реалізували свою перевагу в гравця. Шайбу оформив капітан Джордан Стаал. У першій грі він зумів побити рекорд рідного брата.

Йому відповів капітан Вегаса Марк Стоун. 34-річний канадець був першим на добиванні після кидка від Мітча Марнера.

На початку овертаймі "Гаррікейнз" отримали більшість через підніжку Томаша Гертла. Сет Джарвіс досить швидко забив переможний гол.

Рахунок у серії тепер рівний – 1:1. Наступні дві гри відбудуться на арені Вегаса. 

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