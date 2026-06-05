Кароліна та Вегас лише в овертаймі визначили переможця другого матчу фіналу Кубку Стенлі

У місті Ролі, штат Північна Кароліна, місцеві Гаррікейнз приймали Вегас Голден Найтс у другому матчі фінальної серії Кубку Стенлі сезону-2025/26.

Перемогу здобули господарі в овертаймі з рахунком 4:3.

Хокей – Кубок Стенлі

Фінал, 5 червня, друга гра

Кароліна – Вегас 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0) ОТ

Шайби: Станковен (51), Янковскі (53), Стаал (56, більшість), Джарвіс (64, більшість) – Хауден (14, 28), Стоун (59)

"Рицарі" забрали першу гру, тому виходили на лід із психологічною перевагою.

Утім, Кароліна без бою здаватися не збиралася. За підсумками першого періоду "урагани" мали перевагу за кидками 8:2, але саме вони пропустили.

У другому періоді Бретт Хауден оформив дубль. Він утік від захисника й майстерно переграв Фредеріка Андерсена.

BRETT HOWDEN, YOU'RE UNREAL 😮‍💨 pic.twitter.com/sd9y11a4yU — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 5, 2026

Вегас успішно діяв, іноді втікаючи в контратаки. Тиск колектива Рода Бріндамора зростав.

Логан Станоквен боровся за воротами Картера Харта, вигриз каучуковий диск, заїхав на "п'ятак" і завдяки рикошету відквитав одну шайбу.

WHO ELSE BUT LOGAN STANKOVEN TO GET US GOING??!!! pic.twitter.com/xYPexsOGlY — Carolina Hurricanes (@Canes) June 5, 2026

Невдовзі Марк Янковскі дуже потужним і влучним кидком у "дев'ятку" відновив паритет.

BRAND NEW BALL GAME pic.twitter.com/s6sGfSn2Me — Carolina Hurricanes (@Canes) June 5, 2026

Після цього шайба побувала у воротах Кароліни – арбітри не зарахували. Джон Торторелла взяв челлендж, який виявився не успішним. Через це Голден Найтс опинилися в меншості.

Досить швидко Гаррікейнз реалізували свою перевагу в гравця. Шайбу оформив капітан Джордан Стаал. У першій грі він зумів побити рекорд рідного брата.

Йому відповів капітан Вегаса Марк Стоун. 34-річний канадець був першим на добиванні після кидка від Мітча Марнера.

На початку овертаймі "Гаррікейнз" отримали більшість через підніжку Томаша Гертла. Сет Джарвіс досить швидко забив переможний гол.

SETH JARVIS EVENS THE SERIES 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/zoBivxxelH — Sportsnet (@Sportsnet) June 5, 2026

Рахунок у серії тепер рівний – 1:1. Наступні дві гри відбудуться на арені Вегаса.