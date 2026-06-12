Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Капітан Кароліни вчергове переписав історію фіналів Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 12 червня 2026, 11:50
Капітан Кароліни вчергове переписав історію фіналів Кубку Стенлі
x.com/Canes

37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал відзначився шайбою в п'ятому матчі поспіль фінальної серії проти Вегаса (4:2).

Як повідомляє Sportsnet Stats, він став четвертим гравцем в історії фіналів, який закидав у перших п'яти матчах фінальної серії поспіль. 

Також у п'яти матчах поспіль під час фіналу забивав Йван Курнуає, але він робив це з 2 по 6 поєдинки. 

Окрім цього, Джордан став єдиним хокеїстом в історії НХЛ, який закидав у п'яти зустрічах поспіль у 18-річному віці (лютий 2007) та у віці 35+. 

Нагадаємо, перед цим Стаал також оновив історичні рейтинги завдяки дублю в грі №4. 

НХЛ Кароліна Гаррікейнз

Кароліна Гаррікейнз

Два дублі, чергова шайба 37-річного Стаала: Кароліна наблизилася до перемоги в Кубку Стенлі
Капітан Кароліни завдяки дублю у ворота Вегаса вписав себе в історичні рейтинги
Дубль капітана дозволив Кароліні зрівняти рахунок у фіналі Кубка Стенлі
Хеттрик Марнера та неймовірний камбек: Вегас і Кароліна подарували 86-хвилинний третій матч фіналу Кубку Стенлі
Кароліна та Вегас лише в овертаймі визначили переможця другого матчу фіналу Кубку Стенлі

Останні новини