Капітан Кароліни вчергове переписав історію фіналів Кубку Стенлі

37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал відзначився шайбою в п'ятому матчі поспіль фінальної серії проти Вегаса (4:2).

Як повідомляє Sportsnet Stats, він став четвертим гравцем в історії фіналів, який закидав у перших п'яти матчах фінальної серії поспіль.

Також у п'яти матчах поспіль під час фіналу забивав Йван Курнуає, але він робив це з 2 по 6 поєдинки.

Hurricanes Jordan Staal



4th player in history to score in each of the first 5 games of a #StanleyCup Final series#SoundTheSiren pic.twitter.com/ERkOmcmfjO — Sportsnet Stats (@SNstats) June 12, 2026

Players in NHL history with a 5+ goal streak in the Stanley Cup Final:



▪️ Jordan Staal (2026)

▪️ Yvan Cournoyer (1973)

▪️ Jean Beliveau (1956)

▪️ Maurice Richard (1951)

▪️ Cyclone Taylor (1918)



Something we haven't seen in 53 YEARS 🤯



(via @drosennhl) pic.twitter.com/goeoCKN95u — DraftKings Sports (@DKSports) June 12, 2026

Окрім цього, Джордан став єдиним хокеїстом в історії НХЛ, який закидав у п'яти зустрічах поспіль у 18-річному віці (лютий 2007) та у віці 35+.

Jordan Staal:



Feb. 2007: 5-game goal streak at age 18

June 2026: 5-game goal streak at age 37



He's the only player in NHL history with a 5+ game goal streak (reg or post) as a teenager and at 35 or older. pic.twitter.com/2h9GfU7GJn — OptaSTATS (@OptaSTATS) June 12, 2026

Нагадаємо, перед цим Стаал також оновив історичні рейтинги завдяки дублю в грі №4.