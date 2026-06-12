Капітан Кароліни вчергове переписав історію фіналів Кубку Стенлі
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37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал відзначився шайбою в п'ятому матчі поспіль фінальної серії проти Вегаса (4:2).
Як повідомляє Sportsnet Stats, він став четвертим гравцем в історії фіналів, який закидав у перших п'яти матчах фінальної серії поспіль.
Також у п'яти матчах поспіль під час фіналу забивав Йван Курнуає, але він робив це з 2 по 6 поєдинки.
Окрім цього, Джордан став єдиним хокеїстом в історії НХЛ, який закидав у п'яти зустрічах поспіль у 18-річному віці (лютий 2007) та у віці 35+.
Нагадаємо, перед цим Стаал також оновив історичні рейтинги завдяки дублю в грі №4.