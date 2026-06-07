Хеттрик Марнера та неймовірний камбек: Вегас і Кароліна подарували 86-хвилинний третій матч фіналу Кубку Стенлі

Фінальна серія Кубку Стенлі переїхала до міста Передайз, штат Невада, де місцевий Вегас приймав Кароліну.

Гра завершилася з рахунком 5:4 на користь Голден Найтс.

Хокей – Кубок Стенлі-2026

Третя гра, 7 червня

Вегас – Кароліна 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0) 2 ОТ

Шайби: Гертл (31, більшість), Марнер (31, 35, 37), Теодор (86) – Мартінук (48), Холл (48), Стаал (48), Свечніков (59, більшість)

Перший період подарував глядачам вдосталь боротьби, хітів, пресингу, але не шайб.

Цікавіше стало в другому. За перші чотири хвилини "рицарі" забили двічі, але Род Бріндамор в обох випадках брав коуч-челлендж. Ці рішення виявлялися вірними, тому судді після перегляду скасовували взяття воріт.

Вегас свого досяг на 31 хвилині. Томаш Гертл запалив червоне світло за воротами Фредеріка Андерсена, коли Кароліна була в меншості.

Надалі прийшов зірковий час Мітча Марнера. Екслідер Торонто до кінця періоду оформив хеттрик.

Канадець міг оформлювати на початку третьої 20-хвилинки покер, але не реалізував буліт.

Потім сталося щось неймовірне для гри рівня фіналу – Гаррікейнз за 39 (!!) секунд закинули 3 шайби. Себе до протоколу вписали Мартінук, Холл і Джордан Стаал. Капітан Кароліни поки що відзначався в кожному матчі вирішального раунду плейоф.

За 102 секунди до фінальної сирени Свєчніков реалізував більшість, чим перевів гру в овертайм.

SHEA THEODORE WINS IT IN 2OT FOR VEGAS AND THE GOLDEN KNIGHTS SPOIL THE CANES' CRAZY COMEBACK 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/zHvjFFP8cf — Gino Hard (@GinoHard_) June 7, 2026

Перші 20 хвилин були без шайб. У другому овертаймі вирішальним став кидок Ші Теодора, який за Вегас грав у фіналі-2017 та брав Кубок Стенлі три роки тому.