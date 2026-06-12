Два дублі, чергова шайба 37-річного Стаала: Кароліна наблизилася до перемоги в Кубку Стенлі

У місті Ролі, штат Північна Кароліна, відбувся п'ятий матч фіналу Кубку Стенлі-2026 між Кароліною та Вегасом.

Гаррікейнз обіграли Голден Найтс із рахунком 4:2.

Хокей – Кубок Стенлі

Фінал, матч №5, 12 червня

Кароліна – Вегас 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Шайби: Стаал (12), Свєчніков (32,52 обидві шайби – в більшості), Ахо (38) – Дорофєєв (7 більшість, 54)

Кидки: 24 – 23

"Рицарі" зусиллями Павєла Дорофєєва вийшли вперед. Вони скористалися своєю перевагою кількісного складу, оскільки 2 хвилини штрафу отримав Ніколай Елерс.

Кароліна відігралася досить швидко. Шайбу закинув Джордан Стаал. 37-річний капітан "засмучує" Картера Харта в кожному матчі серії.

JORDAN STAAL CAN’T BE STOPPED pic.twitter.com/FtqcDqSZm6 — Carolina Hurricanes (@Canes) June 12, 2026

У другому періоді Свєчніков та Ахо зробили для господарів солідний гандикап.

OFF THE SKATE AND INTO THE NET 🚨



Sebastian Aho is on the scoresheet in the Stanley Cup Final‼️ pic.twitter.com/tcfAHbH8jP — ESPN (@espn) June 12, 2026

В останні 20 хвилин гри команди обмінялися голами. Джон Торторелла в кінці зняв голкіпера, але не допомогло й чергове вилучення Елерса. Голден Найтс навіть у форматі "6 на 4" не зуміли створити дуже небезпечного моменту.

Гаррікейнз тепер лідирують у серії – 3:2. Якщо вони виграють наступний матч у місті Парадайз, штат Невада, то вперше з 2006-го та вдруге в історії франшизи стануть володарями Кубку Стенлі.