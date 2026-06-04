Перерва у 6202 дні: легенда Кароліни перевершив рекорд брата у фіналі Кубку Стенлі

У першому матчі фіналу Кубка Стенлі капітан Кароліни Джордан Стаал відзначився закинутою шайбою, що дозволило йому встановити новий рекорд.

Як повідомляє Sportsnet, форвард не забивав у фіналі 6202 дні.

Востаннє Джордан відзначився у вирішальній серії ще 9 червня 2009 року, коли був гравцем Піттсбурга.

Це найтриваліша пауза між взяттями воріт від одного гравця.

Jordan Staal surpassed his brother Eric for the longest gap between #StanleyCup Final goals in NHL history 🤯 pic.twitter.com/hG9FKdxD4X — Sportsnet (@Sportsnet) June 3, 2026

Він "відібрав" рекорд у свого старшого на 4 роки брата Еріка Стаала. Той, будучи гравцем Кароліни, відзначився у фіналі-2006, а через 6 198 днів закинув шайбу за Флориду у 2023-му.