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Перерва у 6202 дні: легенда Кароліни перевершив рекорд брата у фіналі Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 4 червня 2026, 05:25
Перерва у 6202 дні: легенда Кароліни перевершив рекорд брата у фіналі Кубку Стенлі
Джордан Стаал
Getty Images

У першому матчі фіналу Кубка Стенлі капітан Кароліни Джордан Стаал відзначився закинутою шайбою, що дозволило йому встановити новий рекорд.

Як повідомляє Sportsnet, форвард не забивав у фіналі 6202 дні.

Востаннє Джордан відзначився у вирішальній серії ще 9 червня 2009 року, коли був гравцем Піттсбурга. 

Це найтриваліша пауза між взяттями воріт від одного гравця. 

Він "відібрав" рекорд у свого старшого на 4 роки брата Еріка Стаала. Той, будучи гравцем Кароліни, відзначився у фіналі-2006, а через 6 198 днів закинув шайбу за Флориду у 2023-му.

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