Вегас шокував Кароліну в першому матчі фіналу Кубку Стенлі

У місті Ролі, штат Північна Кароліна, на арені "PNC-арена" відбувся перший матч фіналу Кубку Стенлі сезону-2025/26, в якому Кароліна приймала Вегас.

Перемогу на останніх хвилинах гри вирвали хокеїсти Голден Найтс.

Хокей – Кубок Стенлі-2026

Фінал, 3 червня, перший матч

Кароліна – Вегас 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайби: Елерс (1, 13), Стаал (33), Гостісбер (52) – Теодор (14), Барбашев (21), Карлссон (25), Гауден (42), Гертл (57)

Гаррікейнз розпочали якнайкраще для себе. На 25 секунді гри 30-річний данець Ніколай Елерс відкрив рахунок.

LETTING IT FLY 25 SECONDS INTO GAME ONE pic.twitter.com/Ms5a9freKm — Carolina Hurricanes (@Canes) June 3, 2026

У середині періоду він оформив дубль, але досить швидко Ші Теодор відквитав один гол.

whatever it takes 🐻 pic.twitter.com/Wmg7BLfcvI — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 3, 2026

У другому періоді швидку шайбу оформили вже "рицарі". Пройшло всього 30 секунд від стартового вкидання, як Іван Барбашев засмутив Фредеріка Андерсена.

Згодом Вільям Карлссон із передачі Мітча Марнера вперше вивів гостей уперед. Відновив паритет мегадосвідчений Джордан Стаал.

Остання 20-хвилинка також розпочалася зі швидкого взяття воріт. Гауден на 81 секунді третього періоду знову вивів Вегас вперед. Кароліна знайшла сили закинути вчетверте.

Вирішальним став влучний кидок чеха Томаша Гартла. "Ураганів" не врятувало навіть зняття воротаря, хоча Логан Станковен міг зрівнювати за секунди до кінця.

CYCLE GAME PLAYED TO PERFECTION AND HERTL GIVES VEGAS THE LEAD WITH 3 MINUTES TO GO 😵🚨 pic.twitter.com/ZBxVCboT03 — Gino Hard (@GinoHard_) June 3, 2026

Нагадаємо, нещодавно завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла збірна Фінляндії.