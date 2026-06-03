Вегас шокував Кароліну в першому матчі фіналу Кубку Стенлі
У місті Ролі, штат Північна Кароліна, на арені "PNC-арена" відбувся перший матч фіналу Кубку Стенлі сезону-2025/26, в якому Кароліна приймала Вегас.
Перемогу на останніх хвилинах гри вирвали хокеїсти Голден Найтс.
Кароліна – Вегас 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Шайби: Елерс (1, 13), Стаал (33), Гостісбер (52) – Теодор (14), Барбашев (21), Карлссон (25), Гауден (42), Гертл (57)
Гаррікейнз розпочали якнайкраще для себе. На 25 секунді гри 30-річний данець Ніколай Елерс відкрив рахунок.
У середині періоду він оформив дубль, але досить швидко Ші Теодор відквитав один гол.
У другому періоді швидку шайбу оформили вже "рицарі". Пройшло всього 30 секунд від стартового вкидання, як Іван Барбашев засмутив Фредеріка Андерсена.
Згодом Вільям Карлссон із передачі Мітча Марнера вперше вивів гостей уперед. Відновив паритет мегадосвідчений Джордан Стаал.
Остання 20-хвилинка також розпочалася зі швидкого взяття воріт. Гауден на 81 секунді третього періоду знову вивів Вегас вперед. Кароліна знайшла сили закинути вчетверте.
Вирішальним став влучний кидок чеха Томаша Гартла. "Ураганів" не врятувало навіть зняття воротаря, хоча Логан Станковен міг зрівнювати за секунди до кінця.
Нагадаємо, нещодавно завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла збірна Фінляндії.