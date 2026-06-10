Капітан Кароліни завдяки дублю у ворота Вегаса вписав себе в історичні рейтинги
37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал оформив дубль у четвертій грі фіналу Кубку Стенлі проти Вегаса (5:3), чим оновив кілька історичних досягнень.
Стаал став третім за віком гравцем, який в грі фіналу зумів відзначитися двома або більше голами. Старшими були лише Ігор Ларіонов (41 рік) та Марк Реккі (43).
Джордан перший за 43 роки хокеїст, який відзначився в чотирьох поєдинках фінальної серії поспіль. Востаннє подібне вдавалося Майку Боссі ще в 1982-му.
Якщо він відзначиться в наступній грі, то наздожене Йвана Курнуає, який закидав шайбу в п'яти поспіль поєдинках вирішального раунду плейоф.
Також він наздожене свого напарника Логана Станковена. Форвард закидав шайбу в 5 матчах поспіль цього плейоф, що є рекордом франшизи в зустрічах постсезону.