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Капітан Кароліни завдяки дублю у ворота Вегаса вписав себе в історичні рейтинги

Руслан Травкін — 10 червня 2026, 12:25
Капітан Кароліни завдяки дублю у ворота Вегаса вписав себе в історичні рейтинги
Getty Images

37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал оформив дубль у четвертій грі фіналу Кубку Стенлі проти Вегаса (5:3), чим оновив кілька історичних досягнень.

Стаал став третім за віком гравцем, який в грі фіналу зумів відзначитися двома або більше голами. Старшими були лише Ігор Ларіонов (41 рік) та Марк Реккі (43).

Джордан перший за 43 роки хокеїст, який відзначився в чотирьох поєдинках фінальної серії поспіль. Востаннє подібне вдавалося Майку Боссі ще в 1982-му.

Якщо він відзначиться в наступній грі, то наздожене Йвана Курнуає, який закидав шайбу в п'яти поспіль поєдинках вирішального раунду плейоф. 

Також він наздожене свого напарника Логана Станковена. Форвард закидав шайбу в 5 матчах поспіль цього плейоф, що є рекордом франшизи в зустрічах постсезону. 

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