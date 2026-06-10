Капітан Кароліни завдяки дублю у ворота Вегаса вписав себе в історичні рейтинги

37-річний капітан Кароліни Джордан Стаал оформив дубль у четвертій грі фіналу Кубку Стенлі проти Вегаса (5:3), чим оновив кілька історичних досягнень.

Стаал став третім за віком гравцем, який в грі фіналу зумів відзначитися двома або більше голами. Старшими були лише Ігор Ларіонов (41 рік) та Марк Реккі (43).

Hurricanes Jordan Staal (37 years, 272 days)



3rd oldest player in #StanleyCup Final history with a multi-goal game.



Only Mark Recchi (43 yrs) & Igor Larionov (41 yrs) were older#SoundTheSiren — Sportsnet Stats (@SNstats) June 10, 2026

Джордан перший за 43 роки хокеїст, який відзначився в чотирьох поєдинках фінальної серії поспіль. Востаннє подібне вдавалося Майку Боссі ще в 1982-му.

Jordan Staal is the first player in 43 years to score a goal in each of the first four games of a Stanley Cup Final.



He joins Mike Bossy (1982 w/ NYI), Steve Payne (1981 w/ MNS), and Johnny Bucyk (4 GP in 1970 w/ BOS). pic.twitter.com/2j06M3elMz — Walt Ruff (@WaltRuff) June 10, 2026

Якщо він відзначиться в наступній грі, то наздожене Йвана Курнуає, який закидав шайбу в п'яти поспіль поєдинках вирішального раунду плейоф.

Jordan Staal tied the second-longest playoff goal streak in @Canes / Whalers history, behind only Logan Stankoven, who set the record at five earlier this postseason. #NHLStats #StanleyCup



Watch now in 🇺🇸 (ABC), 🇨🇦 (@Sportsnet, @TVASports, CBC), 🌎: https://t.co/dT34F4MhkC pic.twitter.com/B0VkXPdE6V — NHL Public Relations (@NHLPR) June 10, 2026

Також він наздожене свого напарника Логана Станковена. Форвард закидав шайбу в 5 матчах поспіль цього плейоф, що є рекордом франшизи в зустрічах постсезону.