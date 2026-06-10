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Дубль капітана дозволив Кароліні зрівняти рахунок у фіналі Кубка Стенлі

Руслан Травкін — 10 червня 2026, 06:04
Дубль капітана дозволив Кароліні зрівняти рахунок у фіналі Кубка Стенлі
Джордан Стаал у падінні закидає переможну шайбу
Getty Images

У місті Парадайз, штат Невада, Вегас Голден Найтс приймав Кароліну Гаррікейнз у межах четвертого матчу фіналу Кубка Стенлі сезону 2025/26.

Гості здобули перемогу з рахунком 5:3.

Хокей – Кубок Стенлі
Фінал, матч №4, 10 червня

Вегас – Кароліна 3:5 (1:3, 2:0, 0:1)

Шайби: Стоун (8), Карлссон (25), Хауден (38) – Станковен (2), Блейк (4), Стаал (13, 47), Елерс (60)

Кидки: 20 – 28

Род Бріндамор здивував стартовим складом, коли замість Фредеріка Андерсена, який провалює серію, виставив Брендона Бассі. Для 28-річного голкіпера це перший старт за кар'єру в матчі плейоф.

Вегас, можна сказати, відразу опинився в нокдауні. На 67-й секунді гри Логан Станковен відкрив рахунок, а незабаром Джексон Блейк подвоїв перевагу.

Формально Блейк зробив це у форматі "5 на 5", але за 2 секунди до цього "лицарі" були в меншості, тому хокеїст господарів не встиг навіть добігти до своєї зони зі штрафного боксу.

Повернув Вегас у гру капітан Марк Стоун. Йому відповів своєю шайбою капітан Кароліни Джордан Стаал. 37-річний нападник зробив це під час більшості.

Голден Найтс не здавалися. У другому періоді зусиллями Карлссона та Хаудена вони відновили паритет перед останніми 20 хвилинами гри.

Переможним голом можна вважати точний кидок у падінні від Джордана Стаала. Ветеран клубу з міста Ролі відзначився у кожному з 4 матчів вирішального раунду плейоф.

Втім, останнє слово залишилося за Ніколаєм Елерсом. Датчанин скористався тим, що Джон Торторелла зняв Картера Харта в надії врятувати гру, відправивши шайбу у порожні ворота.

Таким чином, рахунок стає 2-2. Серія знову переходить до штату Північна Кароліна.

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