Дубль капітана дозволив Кароліні зрівняти рахунок у фіналі Кубка Стенлі
У місті Парадайз, штат Невада, Вегас Голден Найтс приймав Кароліну Гаррікейнз у межах четвертого матчу фіналу Кубка Стенлі сезону 2025/26.
Гості здобули перемогу з рахунком 5:3.
Вегас – Кароліна 3:5 (1:3, 2:0, 0:1)
Шайби: Стоун (8), Карлссон (25), Хауден (38) – Станковен (2), Блейк (4), Стаал (13, 47), Елерс (60)
Кидки: 20 – 28
Род Бріндамор здивував стартовим складом, коли замість Фредеріка Андерсена, який провалює серію, виставив Брендона Бассі. Для 28-річного голкіпера це перший старт за кар'єру в матчі плейоф.
Вегас, можна сказати, відразу опинився в нокдауні. На 67-й секунді гри Логан Станковен відкрив рахунок, а незабаром Джексон Блейк подвоїв перевагу.
Формально Блейк зробив це у форматі "5 на 5", але за 2 секунди до цього "лицарі" були в меншості, тому хокеїст господарів не встиг навіть добігти до своєї зони зі штрафного боксу.
Повернув Вегас у гру капітан Марк Стоун. Йому відповів своєю шайбою капітан Кароліни Джордан Стаал. 37-річний нападник зробив це під час більшості.
Голден Найтс не здавалися. У другому періоді зусиллями Карлссона та Хаудена вони відновили паритет перед останніми 20 хвилинами гри.
Переможним голом можна вважати точний кидок у падінні від Джордана Стаала. Ветеран клубу з міста Ролі відзначився у кожному з 4 матчів вирішального раунду плейоф.
Втім, останнє слово залишилося за Ніколаєм Елерсом. Датчанин скористався тим, що Джон Торторелла зняв Картера Харта в надії врятувати гру, відправивши шайбу у порожні ворота.
Таким чином, рахунок стає 2-2. Серія знову переходить до штату Північна Кароліна.