Дубль капітана дозволив Кароліні зрівняти рахунок у фіналі Кубка Стенлі

У місті Парадайз, штат Невада, Вегас Голден Найтс приймав Кароліну Гаррікейнз у межах четвертого матчу фіналу Кубка Стенлі сезону 2025/26.

Гості здобули перемогу з рахунком 5:3.

Хокей – Кубок Стенлі

Фінал, матч №4, 10 червня

Вегас – Кароліна 3:5 (1:3, 2:0, 0:1)

Шайби: Стоун (8), Карлссон (25), Хауден (38) – Станковен (2), Блейк (4), Стаал (13, 47), Елерс (60)

Кидки: 20 – 28

Род Бріндамор здивував стартовим складом, коли замість Фредеріка Андерсена, який провалює серію, виставив Брендона Бассі. Для 28-річного голкіпера це перший старт за кар'єру в матчі плейоф.

Вегас, можна сказати, відразу опинився в нокдауні. На 67-й секунді гри Логан Станковен відкрив рахунок, а незабаром Джексон Блейк подвоїв перевагу.

Stank starting the scoring early 🚨 pic.twitter.com/JEkDwbut2Q — Carolina Hurricanes (@Canes) June 10, 2026

Формально Блейк зробив це у форматі "5 на 5", але за 2 секунди до цього "лицарі" були в меншості, тому хокеїст господарів не встиг навіть добігти до своєї зони зі штрафного боксу.

Повернув Вегас у гру капітан Марк Стоун. Йому відповів своєю шайбою капітан Кароліни Джордан Стаал. 37-річний нападник зробив це під час більшості.

FOUR GAMES FOUR GOALS FOR OUR CAPTAIN pic.twitter.com/naQeb7bRhd — Carolina Hurricanes (@Canes) June 10, 2026

Голден Найтс не здавалися. У другому періоді зусиллями Карлссона та Хаудена вони відновили паритет перед останніми 20 хвилинами гри.

VGK HISTORY FOR BRETT HOWDEN WITH HIS 14TH GOAL 🙌 pic.twitter.com/EoWzLLU02b — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 10, 2026

Переможним голом можна вважати точний кидок у падінні від Джордана Стаала. Ветеран клубу з міста Ролі відзначився у кожному з 4 матчів вирішального раунду плейоф.

WHAT AN EFFORT FOR THE LEAD 😤 pic.twitter.com/pL2bjI5FRY — Carolina Hurricanes (@Canes) June 10, 2026

Втім, останнє слово залишилося за Ніколаєм Елерсом. Датчанин скористався тим, що Джон Торторелла зняв Картера Харта в надії врятувати гру, відправивши шайбу у порожні ворота.

Таким чином, рахунок стає 2-2. Серія знову переходить до штату Північна Кароліна.