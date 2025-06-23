Кременчук дізнався потенційних суперників у Континентальному кубку

Міжнародна федерація хокею оголосила список учасників Континентального кубку сезону-2024/25. Серед них є і чемпіон України хокейний клуб Кременчук.

Про це повідомила пресслужба IIHF.

У першому раунді зіграють: Кременчук (Україна), Мого (Латвія), Будапешт (Угорщина), Дьордьой (Румунія), Панкс Вільнюс (Литва), Сисак (Хорватія), Црвена Звезда (Сербія) та Нарва (Естонія).

Групи та місця проведення першого раунду будуть визначені найближчим часом. Перший раунд пройде 17-19 жовтня.

Переможці квартетів вийдуть до півфіналу, який запланований на листопад. Пряму путівку в півфінал Континентального кубку отримали: Катовіце (Польща), Ноттінгем (Велика Британія), Гернінг (Данія), Анже (Франція), Торпедо Усть-Каміногорськ (Казахстан) та СК Кортіна (Італія).

Переможці груп-півфіналів і ці шість команд сформують фінальні групи, з яких по дві найкращі команди вийдуть у гранд-фінал.

Гранд-фінал пройде з 15 по 18 січня 2026 року. Господарем стане одна з команд.

Нагадаємо, минулого року Україну в цьому турнірі представляв Сокіл. Кияни програли всі три матчі: спочатку італійському Ріттнеру, потім чемпіон України поступився словенському Єсеніце, а в третьому турі український гранд зазнав поразки від хорватського Сисака.