Енергія розгромно програла Мого в Континетальному кубку перед зустріччю із Соколом

У п'ятницю, 16 жовтня, латвійський Мого переміг литовську Енергію Електренай у першому раунді Континентального кубка.

Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

Мого відкрив рахунок наприкінці першого періоду, а вже на початку другого подвоїв перевагу. Енергія відіграла одну шайбу, проте гості швидко відновили різницю у два голи, а в третьому періоді закинули ще тричі.

Континентальний кубок

Перший раунд, група A, 16 жовтня

Енергія Електренай – Мого 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Шайби: 0:1 – 15:55 Калкіс, 0:2 – 20:17 Сотнієкс, 1:2 – 37:52 Байда, 1:3 – 38:28 Полцс, 1:4 – 42:44 Озоллапа, 1:5 – 51:41 Сотнієкс, 1:6 – 56:59 Мейя

Як відомо, Сокіл, який також виступає у групі A разом із Мого, Енергією та іспанською Хакою, розпочав турнір із перемоги над іспанцями – 7:0.

Наступний матч кияни зіграють з Енергією 17 жовтня, а 18 жовтня зустрінуться з Мого. До наступного раунду вийде переможець групи.