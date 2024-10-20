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Сокіл завершив виступи в Континентальному кубку третьою поразкою поспіль

Олег Дідух — 20 жовтня, 18:58
Сокіл завершив виступи в Континентальному кубку третьою поразкою поспіль
ХК Сокіл

Сокіл завершив свої виступи в Континентальному кубку з хокею третьою поразкою в трьох матчах. Сьогодні, 20 жовтня чемпіони України в третьому турі програли хорватському з рахунком 2:4 Сисаку.

Підопічні Олега Шафаренка вийшли вперед в матчі на початку першого періоду, проте після цього пропустили тричі поспіль і обмінялись шайбами з Сисаком у третьому періоді.

Континентальний кубок-2024/25
Група С, 20 жовтня

Сокіл – Сисак – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 03:55 Ромашенко, 1:1 – 09:35 Досталек, 1:2 – 19:03 Міккола, 1:3 – 24:22 Іджан, 2:3 – 41:04 Сидоренко, 2:4 – 56:06 Маленіца

Таким чином, Сокіл завершив виступи на груповому етапі Континентального кубку з нулем набраних очок. Раніше чемпіони України програли Ріттнеру та Єсеніце.

Ще вчора, 19 жовтня після поразки від Єсенціе команда втратила шанси на вихід до наступного раунду, матч проти Сисака для команди Шафаренка не мав жодного турнірного значення.

Континентальний кубок Сокіл

Сокіл

Сокіл зустріччю проти Сісака завершить виступи у Континентальному кубку
Сокіл зазнав другої поразки поспіль і втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку
Сокіл зіграє проти Єсеніце у 2 турі Континентального кубка
Сокіл стартував з поразки від Ріттнера у Континентальному кубку
Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку

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