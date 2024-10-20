Сокіл завершив виступи в Континентальному кубку третьою поразкою поспіль

Сокіл завершив свої виступи в Континентальному кубку з хокею третьою поразкою в трьох матчах. Сьогодні, 20 жовтня чемпіони України в третьому турі програли хорватському з рахунком 2:4 Сисаку.

Підопічні Олега Шафаренка вийшли вперед в матчі на початку першого періоду, проте після цього пропустили тричі поспіль і обмінялись шайбами з Сисаком у третьому періоді.

Континентальний кубок-2024/25

Група С, 20 жовтня

Сокіл – Сисак – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 03:55 Ромашенко, 1:1 – 09:35 Досталек, 1:2 – 19:03 Міккола, 1:3 – 24:22 Іджан, 2:3 – 41:04 Сидоренко, 2:4 – 56:06 Маленіца

Таким чином, Сокіл завершив виступи на груповому етапі Континентального кубку з нулем набраних очок. Раніше чемпіони України програли Ріттнеру та Єсеніце.

Ще вчора, 19 жовтня після поразки від Єсенціе команда втратила шанси на вихід до наступного раунду, матч проти Сисака для команди Шафаренка не мав жодного турнірного значення.