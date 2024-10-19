Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Сокіл зазнав другої поразки поспіль і втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку

Олег Дідух — 19 жовтня, 19:32
Сокіл зазнав другої поразки поспіль і втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку
ХК Сокіл

Київський Сокіл достроково втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку з хокею. Сьогодні підопічні Олега Шафаренка в другому турі зазнали поразки 2:5 від словенського Єсеніце.

У складі Сокола шайбами відзначились Віктор Захаров та Роман Благий.

Континентальний кубок-2024/25

Група С, 20 жовтня

Єсеніце – Сокіл – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 03:27 Светіна, 2:0 – 16:12 Леснічар, 2:1 – 18:54 Захаров, 3:1 – 23:48 Светіна, 4:1 – 24:45 Чижмар, 4:2 – 28:51 Благий, 5:2 – 38:15 Сіллапняя

Вчора, 18 жовтня у першому турі Сокіл програв італійському Ріттнеру з рахунком 4:5. Єсеніце у п’ятницю здобув перемогу над Сисаком.

Таким чином, з 6 очками словенці за тур до фінішу достроково стали недосяжними для Сокола. Оскільки до наступного раунду виходить лише переможець групи, чемпіони України вже втратили шанси на продовження боротьби в турнірі.

Континентальний кубок Сокіл хокей

Сокіл

Сокіл зіграє проти Єсеніце у 2 турі Континентального кубка
Сокіл стартував з поразки від Ріттнера у Континентальному кубку
Сокіл зустріччю з Ріттнером стартує у Континентальному кубку
Сокіл оголосив заявку на матчі другого раунду Континентального кубку-2024/25
Сокіл орендував двох хокеїстів Шторма на матчі Континентального кубку

Останні новини