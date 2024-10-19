Сокіл зазнав другої поразки поспіль і втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку

Київський Сокіл достроково втратив шанси на вихід до наступного раунду Континентального кубку з хокею. Сьогодні підопічні Олега Шафаренка в другому турі зазнали поразки 2:5 від словенського Єсеніце.

У складі Сокола шайбами відзначились Віктор Захаров та Роман Благий.

Континентальний кубок-2024/25

Група С, 20 жовтня

Єсеніце – Сокіл – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 03:27 Светіна, 2:0 – 16:12 Леснічар, 2:1 – 18:54 Захаров, 3:1 – 23:48 Светіна, 4:1 – 24:45 Чижмар, 4:2 – 28:51 Благий, 5:2 – 38:15 Сіллапняя

Вчора, 18 жовтня у першому турі Сокіл програв італійському Ріттнеру з рахунком 4:5. Єсеніце у п’ятницю здобув перемогу над Сисаком.

Таким чином, з 6 очками словенці за тур до фінішу достроково стали недосяжними для Сокола. Оскільки до наступного раунду виходить лише переможець групи, чемпіони України вже втратили шанси на продовження боротьби в турнірі.