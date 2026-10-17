Сокіл обіграв Енергію та здобув другу перемогу в Континентальному кубку

У суботу, 17 жовтня, Сокіл провів другий матч першого раунду Континентального кубка, у якому впевнено переміг Енергію.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Роман Ратушний відкрив рахунок у першому періоді, реалізувавши більшість. На початку другої двадцятихвилинки Назар Ружников зрівняв рахунок, також скориставшись чисельною перевагою. Утім, ще до перерви Ратушний знову вивів Сокіл уперед – і знову після розіграшу більшості.

У третьому періоді Вадим Мазур і Микита Сидоренко закріпили перемогу української команди. Сокіл переважив суперника за кидками у площину воріт – 27:19, а за виграними вкиданнями – 34:30.

У паралельному матчі групи Мого з рахунком 8:1 розгромив іспанську Хаку.

Рахунок відкрив Рудольф Полцс, а за 43 секунди Гінтс Мейя подвоїв перевагу. У другому періоді відзначилися Каспарс Даугавіньш, Раулс Озоллапа та Річардс Грінбергс.

На початку третього Ернестс Крумс закинув у меншості, а згодом Грінбергс оформив дубль. Хака відповіла шайбою Хав'єра Капільяса, після чого Робертс Калкіс встановив остаточний рахунок.

Після двох турів Сокіл посідає 2 місце в турнірній таблиці, поступаючись Мого за різницею закинутих та пропущених шайб. В останньому турі саме ці команди розіграють між собою путівку в наступний раунд.

Континентальний кубок

Перший раунд, 17 жовтня

Мого – Хака 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 09:47 Полцс, 2:0 – 10:30 Мейя, 3:0 – 27:17 Даугавіньш, 4:0 – 29:07 Озоллапа, 5:0 – 29:32 Грінбергс, 6:0 – 40:30 Крумс, 7:0 – 45:20 Грінбергс, 7:1 – 46:32 Капільяс, 8:1 – 47:14 Калкіс

Сокіл – Енергія Електренай 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 10:42 Ратушний (більшість), 1:1 – 21:53 Ружников (більшість), 2:1 – 34:03 Ратушний (більшість), 3:1 – 42:50 Мазур, 4:1 – 51:42 Сидоренко

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Нагадаємо, у стартових матчах Сокіл переміг Хаку, а Мого був сильнішим за Енергію.