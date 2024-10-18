Сокіл стартував з поразки від Ріттнера у Континентальному кубку

Київський Сокіл із поразки стартував у хокейному Континентальному кубку сезону 2024/2025. У першому турі команда Олега Шафаренка в італійському Ріттені програла місцевому Ріттнеру з рахунком 4:5.

Чемпіони України відкрили рахунок в матчі, а в третьому періоді зуміли відігратися з рахунку 2:4, проте після цього пропустили вирішальну шайбу від Сімона Костнера.

Континентальний кубок-2024/25

Група С, 18 жовтня

Ріттнер – Сокіл – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 05:57 Захаров, 1:1 – 18:11 Кульєтта, 2:1 – 27:14 Джакомуцці, 2:2 – 32:15 Ромашенко, 3:2 – 33:52 Гьорт, 4:2 – 35:16 Фінк, 4:3 – 40:19 Захаров, 4:4 – 40:38 Толстушко, 5:4 – 55:30 Костнер

Сокіл у групі С також зіграє проти словенського Єсеніце. Цей поєдинок відбудеться 19 жовтня. Старт – 16:00. А 20 жовтня кияни вийдуть на лід проти хорватського Сисака. Зустріч розпочнеться також о 16:00. У наступний етап вийде лише переможець групи.

Раніше Сокіл орендував двох гравців Шторма на матчі Континентального кубку.