Сокіл не зміг вийти до другого раунду Континентального кубку

У неділю, 18 жовтня, Сокіл провів третій матч першого раунду Континентального кубку, у якому потупився латвійському Мого.

Зустріч завершилася з рахунком 3:4.

Команди підходили до очного поєдинку, маючи у своєму активі по дві перемоги. Тож саме в цьому протистоянні розігрувалась путівка у другий раунд.

Український колектив у середині третього періоду перемагав 3:1, проте не зміг утримати перевагу. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в овертаймі Гінтс Мейя закинув вирішальну шайбу.

Континентальний кубок

Перший раунд, 18 жовтня

Мого – Сокіл 4:3 ОТ (0:0,1:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 22 Тищенко, 1:1 – 24 Желубовскіс, 1:2 – 35 Бородай, 1:3 – 51 Бурдаков, 2:3 – 56 Берзіньш, 3:3 – 58 Земітіс, 4:3 – 64 Мейя.

Нагадаємо, що в перших двох турах Сокіл здолав Хаку (7:0) та Енергію (4:1). Після цієї поразки український клуб залишив турнір.