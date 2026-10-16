Сокіл декласував іспанську Хаку на старті Континентального кубку

Київський Сокіл оформив розгром над іспанською Хакою у межах першого раунду групового етапу Континентального кубку.

Зустріч завершилася із рахунком 7:0.

Автором першої закинутої шайби Сокола у цьогорічному розіграші єврокубку став Денис Бородай, який вдало обігрався зі Святославом Тимченком та Іваном Сисаком на 3-й хвилині. Зрештою перший період закінчився за мінімальної переваги українського колективу.

У наступній 20-хвилинці підопічні Олега Шаференка продемонстрували ще кращий результат. Спочатку Данило Тищенко подвоїв рахунок, скориставшись більшістю, а згодом Максим Жеребко та Володимир Чердак довели справу до розгрому.

Утім, столичний колектив не захотів на цьому зупинятися, й вже у заключній частині зустрічі закинув ще три шайби у ворота суперників. Результативним ударом відзначився Вадим Мазур та Денис Жеребко, а дубль вдалося оформити Максиму Жеребку.

Континентальний кубок – Перший раунд

16 жовтня

Сокіл – Хака – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 3 Бородай, 2:0 – 23 Тищенко, 3:0 – 37 М. Жеребко, 4:0 – 39 Чердак, 5:0 – 45 Мазур, 6:0 – 50 М. Жеребко, 7:0 – 51 Д. Жеребко

Зауважимо, що за підсумками цього поєдинку Сокіл посів перше місце у турнірній таблиці групи "А".

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Наступну гру команда Олега Шаференка проведе 17 жовтня проти литовського колективу Енергія Електренай. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Санок-Сокіл зазнав поразки у чемпіонаті Польщі, пропустивши 11 шайб від ХК Тиха.