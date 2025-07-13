Кременчук дізнався суперників у Континентальному Кубку

Чемпіон України з хокею сезону 2024/25 Кременчук розпочне виступ на Континентальному Кубку з першого раунду у групі B.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Суперниками українського клубу стали Академія Будапешта (Угорщина), Црвена Звезда (Сербія) та Георгені (Румунія).

В іншій групі змагатимуться Панкс (Литва), Сісак (Хорватія), Мого (Латвія) та Нарва (Естонія).

До наступного туру пройдуть лише переможці обох груп. Матчі відбудуться 17-19 жовтня.

В другому раунді, який відбудеться 14-16 листопада в групі С змагатимуться Анже (Франція), Торпедо (Казахстан), Кортіна (Італія) та переможець групи A в Анже, Франція.

Переможець групи В приєднається до Катовіце (Польща), Гернінг (Данія) та Ноттінгем Пантерз (Велика Британія).

Нагадаємо, минулого року Україну в цьому турнірі представляв Сокіл. Кияни програли всі три матчі: спочатку італійському Ріттнеру, потім чемпіон України поступився словенському Єсеніце, а в третьому турі український гранд зазнав поразки від хорватського Сісака.