Команда допомогла: 18-річний голкіпер збірної України – про дебют в офіційному матчі
Голкіпер Олександр Левшин оцінив свій дебют за збірну України в офіційних матчах. Воротарю "Торонто Петріотс" лише 18 років.
Слова хокеїста цитує Суспільне Спорт.
"Команда дуже допомогла. Особливо в першому періоді було мало роботи. Я думаю, ми переграли суперника за всіма параметрами.
Про вихід у старті дізнався вчора ввечері. Тренер зібрав воротарів і сказав, хто приблизно у яких матчах стоятиме.
Завтрашній матч проти Італії? Не знаю, хто вийде, але готові всі. Я думаю, ми будемо домінувати. Треба перемагати — нам потрібні очки", – заявив Левшин.
У стартовому матчі "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки в серії булітів від збірної Великої Британії.
Нагадаємо, завтра збірна України проведе матч проти збірної Італії. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.