Команда допомогла: 18-річний голкіпер збірної України – про дебют в офіційному матчі

Голкіпер Олександр Левшин оцінив свій дебют за збірну України в офіційних матчах. Воротарю "Торонто Петріотс" лише 18 років.

Слова хокеїста цитує Суспільне Спорт.

"Команда дуже допомогла. Особливо в першому періоді було мало роботи. Я думаю, ми переграли суперника за всіма параметрами.

Про вихід у старті дізнався вчора ввечері. Тренер зібрав воротарів і сказав, хто приблизно у яких матчах стоятиме.

Завтрашній матч проти Італії? Не знаю, хто вийде, але готові всі. Я думаю, ми будемо домінувати. Треба перемагати — нам потрібні очки", – заявив Левшин.