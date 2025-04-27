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Команда допомогла: 18-річний голкіпер збірної України – про дебют в офіційному матчі

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 22:14
Команда допомогла: 18-річний голкіпер збірної України – про дебют в офіційному матчі
Олександр Левшин
ФХУ

Голкіпер Олександр Левшин оцінив свій дебют за збірну України в офіційних матчах. Воротарю "Торонто Петріотс" лише 18 років.

Слова хокеїста цитує Суспільне Спорт.

"Команда дуже допомогла. Особливо в першому періоді було мало роботи. Я думаю, ми переграли суперника за всіма параметрами.

Про вихід у старті дізнався вчора ввечері. Тренер зібрав воротарів і сказав, хто приблизно у яких матчах стоятиме.

Завтрашній матч проти Італії? Не знаю, хто вийде, але готові всі. Я думаю, ми будемо домінувати. Треба перемагати — нам потрібні очки", – заявив Левшин.

У стартовому матчі "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки в серії булітів від збірної Великої Британії. 

Нагадаємо, завтра збірна України проведе матч проти збірної Італії. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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