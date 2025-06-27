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Гравець збірної України U-18 продовжить кар'єру в клубі NCAA

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 08:29
Гравець збірної України U-18 продовжить кар'єру в клубі NCAA
Лука Лохманчук
ФБУ

Форвард збірної України U-18 Лука Лохманчук продовжить свій розвиток у команді Університету Браяна з NCAA.

Про це баскетболіст повідомив у своїх соцмережах.

"Після чудової розмови з тренером Джейміоном та його тренерським штабом, я маю подякувати за пропозицію від Університету Браяна", – написав Лохманчук.

Протягом останніх трьох сезонів спортсмен виступав за команду Гран-Канарія з Іспанії.

У 2024 році Лохманчук взяв участь на турнірі Next Generation Tournament у своїй віковій категорії, де в середньому набирав 13 очок за гру та виконував 4.2 підбирання.

Раніше повідомлялось, що Бостон Селтікс обрали Максима Шульгу у другому раунді драфта НБА-2025.

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