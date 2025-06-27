Гравець збірної України U-18 продовжить кар'єру в клубі NCAA
Лука Лохманчук
ФБУ
Форвард збірної України U-18 Лука Лохманчук продовжить свій розвиток у команді Університету Браяна з NCAA.
Про це баскетболіст повідомив у своїх соцмережах.
"Після чудової розмови з тренером Джейміоном та його тренерським штабом, я маю подякувати за пропозицію від Університету Браяна", – написав Лохманчук.
Протягом останніх трьох сезонів спортсмен виступав за команду Гран-Канарія з Іспанії.
У 2024 році Лохманчук взяв участь на турнірі Next Generation Tournament у своїй віковій категорії, де в середньому набирав 13 очок за гру та виконував 4.2 підбирання.
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