Макар закинув 20 шайб в плей-оф за 71 гру — 7-й результат за всю історію НХЛ серед захисників

Канадський захисник українського походження Кейл Макар закинув 20 шайб в плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ) усього за 71 гру. Це 7-й результат за всю історію ліги за швидкістю "вибивання" 20-ки серед захисників.

Про це пишуть на офіційному сайті ліги.

Гравець Колорадо зробив дубль у грі другого раунду Кубку Стенлі проти Далласа, чим допоміг перемогти своєму колективу.

Тепер 25-річний хокеїст має у власному активі 21 шайбу за кар'єру в плей-оф турніру. В 10 матчах поточного розіграшу Макар набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очок.

До речі, Кейл, який у 2022 році вигравав приз MVP плей-оф, є одним із номінантів на звання найкращого захисника НХЛ — "Норріс Трофі".

Читайте також : НХЛ розпочне оголошувати володарів індивідуальних нагород з 14 травня: серед кандидатів два гравці українського походження

Голи Макара та огляд зустрічі

Найшвидше в історії НХЛ серед захисників 20 голів у плей-оф забивав легендарний Пол Коффі — за 48 матчів. У топ-6 також входять Браян Ліч (за 49 зустрічей), Боббі Орр (50), Дені Потвен (52), Ел Макінніс та Пол Райнхарт (обидва — за 70).

Напередодні Едмонтон із результативною грою Леона Драйзайтля здолав Ванкувер, а Бостон переміг Флориду.