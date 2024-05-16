Макар закинув 20 шайб в плей-оф за 71 гру — 7-й результат за всю історію НХЛ серед захисників
Канадський захисник українського походження Кейл Макар закинув 20 шайб в плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ) усього за 71 гру. Це 7-й результат за всю історію ліги за швидкістю "вибивання" 20-ки серед захисників.
Про це пишуть на офіційному сайті ліги.
Гравець Колорадо зробив дубль у грі другого раунду Кубку Стенлі проти Далласа, чим допоміг перемогти своєму колективу.
Тепер 25-річний хокеїст має у власному активі 21 шайбу за кар'єру в плей-оф турніру. В 10 матчах поточного розіграшу Макар набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очок.
До речі, Кейл, який у 2022 році вигравав приз MVP плей-оф, є одним із номінантів на звання найкращого захисника НХЛ — "Норріс Трофі".
Голи Макара та огляд зустрічі
Найшвидше в історії НХЛ серед захисників 20 голів у плей-оф забивав легендарний Пол Коффі — за 48 матчів. У топ-6 також входять Браян Ліч (за 49 зустрічей), Боббі Орр (50), Дені Потвен (52), Ел Макінніс та Пол Райнхарт (обидва — за 70).
Напередодні Едмонтон із результативною грою Леона Драйзайтля здолав Ванкувер, а Бостон переміг Флориду.