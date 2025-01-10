Юта без Михайлюка програла Маямі, Міннесота здолала Орландо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 9 на 10 січня відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Так, Юта на своєму полі поступилась Маямі. Український баскетболіст Джаз Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився та весь матч провів на лаві для запасних.

Окрім того, неймовірні 40 очок Гарленда принесли Клівленду перемогу над Торонто, а Даллас виявився сильнішим за Портленд.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

10 січня

Детройт – Голден Стейт 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)

Клівленд – Торонто 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)

Орландо – Міннесота 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)

Даллас – Портленд 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)

Мемфіс – Х'юстон 115:119 (36:45, 27:23, 29:33, 23:18)

Фінікс – Атланта 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)

Юта – Маямі 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)

Нагадаємо, ще один матч ігрового дня було перенесено через лісові пожежі.