Канадський тенісист виграв найбільший титул у кар’єрі

Канадський тенісист Денис Шаповалов став чемпіоном турніру ATP 500 у Далласі, здолавши у фіналі норвежця Каспера Рууда (7:6, 6:3). Це третій титул у кар'єрі Шаповалова та перший – на рівні вище ATP 250.

На шляху до перемоги він обіграв трьох суперників із топ-10, зокрема першого сіяного Тейлора Фріца (4) у другому колі та Томмі Пола (9) у півфіналі.

Dallas Open – ATP 500

Даллас, США, хард (зал)

Призовий фонд – $3,035,960

Фінал

9 лютого

Денис Шаповалов (Канада) – Каспер Рууд (Норвегія, 2) 7:6 (5), 6:3

Завдяки цьому успіху 25-річний канадець піднявся у рейтингу ATP на 32-ге місце (+22 позиції) та отримає 516 165 доларів призових.

Для Каспера Рууда це був 24-й фінал у кар'єрі та шостий поспіль програний фінал на харді. Норвежець залишається п’ятою ракеткою світу.