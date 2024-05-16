Колорадо з дублем Макара переміг Даллас та скоротив відставання в серії плей-оф НХЛ

У ніч на 16 травня в п'ятому матчі другого раунду плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ) Колорадо завдяки дублю Кейла Макара дотис Даллас (5:3) та скоротив відставання у протистоянні — 2:3.

Крім двох шайб 25-річного канадського захисника українського походження Макара, також варто відзначити внесок у підсумкову звитягу клубу форвардів Натана Маккіннона й Арттурі Лехконена. У обох по 2 (1 шайба + 1 передача) очки.

До речі, Кейл, який у 2022 році вигравав приз MVP плей-оф, є одним із номінантів на звання найкращого захисника НХЛ — "Норріс Трофі".

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НХЛ — Другий раунд плей-оф

16 травня

Даллас — Колорадо 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Рахунок у серії — 3:2

Наступна гра між командами пройде 18 травня в Денвері.

Сітка плей-оф

Напередодні Едмонтон із результативною грою Леона Драйзайтля здолав Ванкувер, а Бостон переміг Флориду.