Даллас переміг Міннесоту в третьому матчі фіналу Заходу

У ніч з 26 на 27 травня відбувся третій матч фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації, в якому Даллас вдома переміг Міннесоту.

Гра завершилася з рахунком 116:107.

Найбільш результативними гравцями зустрічі стали гравці Далласа Лука Дончич та Кайрі Ірвінг, які набрали по 33 очки.

НБА — фінал Західної конференції

25 травня

Даллас — Міннесота (33:28, 27:24, 27:35, 29:20)

(Рахунок у серії 3:0)

Вже в наступному матчі серія може бути завершена. Четвертий поєдинок відбудеться у ніч з 28 на 29 травня на майданчику Далласа.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції складається аналогічна ситуація. Там Бостон веде у серії з Індіаною з рахунком 3:0.