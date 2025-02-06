Ексзахисник Наполі може перейти в клуб МЛС

Колишній захисник Наполі Маріо Руй може продовжити кар’єру в МЛС.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в підписанні 33-річного португальця зацікавлений Даллас. Представники клубу вже контактували з гравцем.

Даллас може підписати Руя на правах вільного агента. Його контракт з Наполі був розірваний за обопільною згодою сторін на початку поточного року.

🚨🇺🇸 Excl: MLS side FC Dallas approach Mario Rui as former Napoli left back is now available as free agent.



Contract mutually terminated weeks ago and MLS side made contact for Rui. pic.twitter.com/OM1GaZo5Iq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2025

Захисник виступав за Наполі з січня 2018 року. В поточному сезоні не взяв участі в жодному офіційному матчі.

Окрім Наполі, Руй у своїй професійній кар’єрі також виступав за Фатіму, Губбіо, Спецію, Емполі та Рому. В період з 2018 до 2022 року провів 12 матчів за збірну Португалії.

Раніше повідомлялося, що влітку Наполі планує підписати Георгія Судакова.