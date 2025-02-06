Ексзахисник Наполі може перейти в клуб МЛС
Маріо Руй
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Колишній захисник Наполі Маріо Руй може продовжити кар’єру в МЛС.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, в підписанні 33-річного португальця зацікавлений Даллас. Представники клубу вже контактували з гравцем.
Даллас може підписати Руя на правах вільного агента. Його контракт з Наполі був розірваний за обопільною згодою сторін на початку поточного року.
Захисник виступав за Наполі з січня 2018 року. В поточному сезоні не взяв участі в жодному офіційному матчі.
Окрім Наполі, Руй у своїй професійній кар’єрі також виступав за Фатіму, Губбіо, Спецію, Емполі та Рому. В період з 2018 до 2022 року провів 12 матчів за збірну Португалії.
Раніше повідомлялося, що влітку Наполі планує підписати Георгія Судакова.