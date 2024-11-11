Сакраменто Леня в овертаймі дотиснув Фінікс, Лейкерс перемогли Торонто, Маямі у клатчі здолав Міннесоту: результати матчів НБА

У ніч з 10 на 11 листопада відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто Олексія Леня на виїзді зіграв проти Фінікса. Основний час завершився нічиєю, а в овертаймі сильнішими виявилися Кінгз, але українець на майданчик не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат

11 листопада

Індіана – Нью-Йорк 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)

Орландо – Вашингтон 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)

Міннесота – Маямі 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)

Оклахома – Голден Стейт 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)

Філадельфія – Шарлотт (16:15, 30:30, 30:21, 21:31, 10:8 ОТ)

Денвер – Даллас 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26)

Фінікс – Сакраменто 118:127 (31:36, 22:24, 29:19, 29:32, 7:16 ОТ)

Портленд – Мемфіс 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28)

Лейкерс – Торонто 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)

Нагадаємо, напередодні Юта без Святослава Михайлюка у клатчі здолала Сан-Антоніо.