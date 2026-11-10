У Канаді футболіст штовхнув болбоя та отримав за це червону картку: реакція хлопця стала вірусною

У чемпіонаті Канади стався скандальний епізод за участю футболіста та юного болбоя. Півзахисник Сюпра дю Квебек Алессандро Б'єлло не стримав емоцій під час півфінального матчу плейоф проти Кавалрі та штовхнув хлопчика, який подавав м'ячі.

У підсумку гравець отримав пряму червону картку, а реакція дитини після цього розлетілася соцмережами.

Інцидент стався у компенсований час зустрічі. 20-річний Б'єлло поспішав відновити гру, підійшов до болбоя біля бокової лінії, різко вихопив у нього м'яч і штовхнув.

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Від удару хлопчик втратив рівновагу та перекинувся через рекламне огородження. Арбітр переглянув момент за допомогою VAR і після цього вилучив футболіста за агресивну поведінку.

Однак найбільше уваги привернула реакція самого болбоя. Побачивши, що суперник отримав червону картку, хлопчик повернувся до трибун, підняв руки та почав радісно стрибати, святкуючи рішення арбітра разом з уболівальниками. Цей момент швидко став вірусним у соціальних мережах.

ALESSANDRO BIELLO IS SENT OFF FOR VIOLENT CONDUCT ON THE BALL KID 🤯🤯🤯 🔴 Watch #CPLSoccer playoffs on OneSoccer https://t.co/46KWdyKm5B — OneSoccer (@onesoccer) November 7, 2026

Коментатор трансляції також був вражений побаченим і зізнався, що за 401 матч канадської Прем'єр-ліги, який йому довелося коментувати, він ніколи не бачив нічого подібного.

Сам матч завершився перемогою Кавалрі з рахунком 2:0. За сумою двох зустрічей команда виграла протистояння 3:2 та вийшла до фіналу чемпіонату Канади, де 21 листопада зіграє з Атлетіко Оттава.

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