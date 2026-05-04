Франція – Україна: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Завтра, 5 травня, відбудеться третій ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Суперником збірної України буде національна команда Франції.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного".

"Синьо-жовті" розпочали турнір із поразки від поляків. На другий день команда Дмитра Христича обіграла збірну Литви.

Французи в першому турі завдяки двом шайбам наприкінці зустрічі вирвали перемогу над Японією. Потім у серії булітів вони здолали команду Польщі.

Таким чином, збірна України має три очки. Французи набрали на два більше.

Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, фінішувавши на третій сходинці.