Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Франція – Україна: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Руслан Травкін — 4 травня 2026, 17:46
Франція – Україна: де та коли дивитися матч чемпіонату світу
facebook.com/hockeyLietuva

Завтра, 5 травня, відбудеться третій ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Суперником збірної України буде національна команда Франції.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного".

"Синьо-жовті" розпочали турнір із поразки від поляків. На другий день команда Дмитра Христича обіграла збірну Литви.

Французи в першому турі завдяки двом шайбам наприкінці зустрічі вирвали перемогу над Японією. Потім у серії булітів вони здолали команду Польщі.

Таким чином, збірна України має три очки. Французи набрали на два більше. 

Читайте також :
Відео Фото Мрія – вихід в еліту, реальність значно суворіша: з чим підходить збірна України до чемпіонату світу

Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, фінішувавши на третій сходинці.

чемпіонат світу хокей де дивитися

хокей

Збірна України завдяки перемозі над Литвою покращила своє турнірне положення на чемпіонаті світу
Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів
Збірна Франції в затяжній серії булітів вирвала перемогу над Польщею на ЧС-2026
Україна мінімально обіграла Литву в матчі чемпіонату світу
Казахстан розгромив Японію та здобув другу перемогу на ЧС-2026

Останні новини