Франція – Україна: де та коли дивитися матч чемпіонату світу
facebook.com/hockeyLietuva
Завтра, 5 травня, відбудеться третій ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.
Суперником збірної України буде національна команда Франції.
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного".
"Синьо-жовті" розпочали турнір із поразки від поляків. На другий день команда Дмитра Христича обіграла збірну Литви.
Французи в першому турі завдяки двом шайбам наприкінці зустрічі вирвали перемогу над Японією. Потім у серії булітів вони здолали команду Польщі.
Таким чином, збірна України має три очки. Французи набрали на два більше.
Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, фінішувавши на третій сходинці.