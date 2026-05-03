Збірна Франції в затяжній серії булітів вирвала перемогу над Польщею на ЧС-2026

Матчем між збірними Польщі та Франції завершився другий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Матч завершився лише в серії булітів. Обидві команди виконали по 10 спроб, але останнє слово було за французьким гравцем Томасом Сімонсеном.

Хокей – ЧС-2026

2 тур, 3 травня

Франція – Польща 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Б

Шайби: 0:1 – Кренжолек (24, більшість), 1:1 – Перре (31), 1:2 – Почеха (35, більшість), 2:2 – Перре (43), 2:3 – Сімонсен (буліт)

Французи перекидали поляків у першому пер іоді (10:4). У другому ситуація кардинально змінилася – 14:4 за кидками на користь господарів турніру.

Завдяки двом успішним реалізаціям гри в більшості вони були лідерами перед останніми 20 хвилинами зустрічі.

Нестримний Перре дублем відновив паритет. Французи знову грали активніше, але до сирени жодна з команд не закинула переможну шайбу.

В овертаймі воротарі кілька разів вступали в гру. Французи забили, але рефері після перегляду повтору відмінили взяття воріт.

У серії булітів були справжні гойдалки. Успішнішими за 10 спроб були французи.

Нагадаємо, збірна України сьогодні мінімально здолала національну команду Литви. Казахстан підтвердив свій статус фаворита, розгромивши Японію.