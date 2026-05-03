Збірна України завдяки перемозі над Литвою покращила своє турнірне положення на чемпіонаті світу

Завершився другий ігровий день на IIHF World Championship Division IA 2026, який відбувається в польському місті Сосновець.

Одноосібним лідером стала національна команда Казахстану, яка сьогодні розгромила японців.

Потім на лід вийшли збірні України та Литви. "Синьо-жовті" здобули мінімальний тріумф.

У заключному поєдинку другого туру між поляками та французами переможця визначали лише в серії булітів, де успішніше діяли хокеїсти з Франції.

Після двох матчів у команди Дмитра Христича 3 очки. Це дозволяє посідати четверту сходинку.

Турнірна таблиця ЧС-2026:

Завтра, 4 травня, на турнірі вихідний. У вівторок, 5 травня, українців очікує зустріч проти збірної Франції.