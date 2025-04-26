"Вирубили" Овечкіна біля стадіону: фанати Монреаля зробили дивний ритуал перед матчем плейоф

Перед третім матчем серії плей-оф НХЛ між Монреалем та Вашингтоном фанати влаштували незвичайний перформанс прямо біля арени Bell Centre.

Уболівальники Монреаля встановили біля стадіону боксерську фігурку Олександра Овечкіна, лідера і капітана Кепіталс, та символічно "вирубали" її різними кидками та ударами.

Відео ритуалу швидко поширилося в соцмережах і зібрало тисячі переглядів.

Така дія стала частиною фанатських забобонів: уболівальники намагалися вплинути на результат поєдинку та "збити настрій" суперника ще до початку гри.

Втім, Монреаль отримав від цієї акції позитивний заряд: команда перемогла Вашингтон з рахунком 6:3, скоротивши відставання в серії до 2-1.

Нагадаємо, напередодні Овечкін став новим рекордсменом НХЛ. У матчі проти Айлендерс форвард закинув свою 895-ту шайбу в кар'єрі.

Грецький, який має українське походження, привітав Овечкіна з повторенням свого рекорду та заявив, що його дід був росіянином.

Також легендарний хокеїст змотивував фаната Путіна забити 900 шайб, пообіцявши купити йому за це авто.