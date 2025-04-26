Монреаль, Нью-Джерсі та Едмонтон скоротили відставання у серіях першого раунду Кубку Стенлі

У ніч на 26 квітня відбулися три матчі першого раунду Кубку Стенлі НХЛ.

У перших двох зустрічах серії з Монреалем Вашингтон закидав по три шайби. Це ж сталося і сьогодні, але Канадієнс у свою чергу відзначилися одразу шістьма влучними кидками, які принесли їм першу перемогу в протистоянні.

Найбільш непоступливий матч ночі пройшов у Нью-Джерсі, де місцеві Девілз приймали Кароліну. Командам знадобилися одразу два овертайми, щоб визначити переможця. Як і в минулому прикладі, лідер серії не зміг довести рахунок до 3-0 – Нью-Джерсі скоротив відставання до 1-2.

Та ж сама ситуація сталася і в дуелі Едмонтона з Лос-Анджелесом. Після того, як перші два матчі виграла одна команда, серія переїхала до іншого міста, де все пішло іншим шляхом.

Ойлерз та Кінгз видали найрезультативніший матч ночі, закинувши одинадцять шайб. Більшість результативних кидків опинилася на рахунку господарів льоду, які виграли 7:4.

НХЛ – Кубок Стенлі

перший раунд, 26 квітня

Монреаль – Вашингтон 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) – рахунок у серії 1-2

Нью-Джерсі – Кароліна 3:2 2ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) – рахунок у серії 1-2

Едмонтон – Лос-Анджелес 7:4 (2:1, 1:3, 4:0) рахунок у серії 1-2

Нагадаємо, що позавчора, 24 квітня, збірна України U-18 розгромила Словенію, здобувши третю перемогу на чемпіонаті світу.