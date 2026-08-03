Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Еала стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір рівня WTA

Станіслав Матусевич — 3 серпня 2026, 20:10
Еала стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір рівня WTA
Александра Еала
Getty images

Філіппінська тенісистка Александра Еала тріумфувала на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, ставши першою представницею своєї країни, яка перемогла на змаганнях рівня WTA. У фіналі вона обіграла першу сіяну американку Джессіку Пегулу (3) з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

Вирішальний матч напередодні не було завершено через дощ у столиці США, догравання розпочалося з рахунку 6:4, 1:2 на користь Пегули. Еала виявилася краще готовою до дводенного поєдинку й перемогла.

Mubadala DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,637,982
Фінал, 3 серпня

Александра Еала (Філіппіни) – Джессіка Пегула (США) 4:6, 6:4, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Еала здобула свій перший титул у двох проведених фіналах. Александра вп'яте поспіль обіграла представницю топ-10 світового рейтингу й сама вперше увійде до найкращої двадцятки.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Еала перемогла українку Еліну Світоліну (10).

Вашингтон Джессіка Пегула Александра Еала

Александра Еала

Кривдниця Світоліної впевнено вийшла в фінал турніру у Вашингтоні
Еліна змусила мене почуватися дуже дискомфортно: Еала – про перемогу над Світоліною
Світоліна програла Еалі у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні
Чинна чемпіонка турніру у Вашингтоні вилетіла у другому колі
Головна сенсація Вімблдона: чинна чемпіонка вилетіла у третьому колі

Останні новини