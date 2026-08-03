Еала стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір рівня WTA

Філіппінська тенісистка Александра Еала тріумфувала на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, ставши першою представницею своєї країни, яка перемогла на змаганнях рівня WTA. У фіналі вона обіграла першу сіяну американку Джессіку Пегулу (3) з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

Вирішальний матч напередодні не було завершено через дощ у столиці США, догравання розпочалося з рахунку 6:4, 1:2 на користь Пегули. Еала виявилася краще готовою до дводенного поєдинку й перемогла.

Mubadala DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,637,982

Фінал, 3 серпня

Александра Еала (Філіппіни) – Джессіка Пегула (США) 4:6, 6:4, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Еала здобула свій перший титул у двох проведених фіналах. Александра вп'яте поспіль обіграла представницю топ-10 світового рейтингу й сама вперше увійде до найкращої двадцятки.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Еала перемогла українку Еліну Світоліну (10).