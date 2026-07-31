Світоліна – про перемогу над Кудерметовою: Було справді приємно знайти свою гру

Еліна Світоліна після перемоги над ексросіянкою Поліною Кудерметовою і виходу до чвертьфіналу на турнірі у Вашингтоні поділилася емоціями від успіху.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

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"Я намагалася бути повністю зосередженою на матчі. Звичайно, перший матч, хард, знаєте, все нове. А вона ще й зіграла кілька матчів у кваліфікації й у першому колі. Тож, звичайно, це добре, коли ти пропускаєш перше коло, але іноді отримати ігрову практику на корті теж непогано.

Тож було справді приємно знайти свою гру, знайти свою подачу ближче до кінця матчу і так, я просто щаслива, що пройшла у чвертьфінал", – сказала Еліна.

Світоліна подякувала вболівальникам, які залишилися на арені, незважаючи на пізній час початку матчу.

"Д уже дякую, друзі, дякую вам. Також, знаєте, бачити багато українських прапорів – це дуже зворушливо для мене, і представляти свою країну – це завжди викликає в мене мурашки по шкірі. Дуже дякую вам, що залишилися, і побачимося завтра. Думаю, трохи раніше, ніж сьогодні".

У чвертьфіналі турніру у Вашингтоні в ніч на 1 липня за київським часом Світоліна зіграє проти представниці Філіппін Александри Еали.