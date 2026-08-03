Фрітц став чемпіоном турніру АТР 500 у Вашингтоні

Американський тенісист Тейлор Фрітц (9) став переможцем турніру серії АТР 500 у Вашингтоні. У фінальному поєдинку він переміг 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (15).

Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

Матч було перенесено з 2 серпня через сильний дощ у столиці США.

Mubadala DC Open – АТР 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $2,469,450

Фінал, 3 серпня

Тейлор Фрітц (США) – Рафаель Ходар (Іспанія) 7:6(4), 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, дві перемоги в активі Фрітца.

Тейлор виграв 11-й турнір рівня АТР у кар'єрі, причому 5 з них він здобув на території США.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі у Вашингтоні перший трофей для своєї країни здобула філіппінка Александра Еала.