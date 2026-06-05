Менеджер Дюбуа закликав Вордлі не боксувати до кінця року: Найжорсткіша людина, яку ви тільки можете зустріти

Сем Джонс, менеджер чемпіона світу за версією WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО),розповів, що Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) повинен зробити перерву у кар'єрі після поразки від "Динаміта".

Його слова наводить Boxing News 24.

Представник Дюбуа запевнив, що Вордлі не бажано виходити у ринг до кінця 2026 року.

"Я думаю, що Фабіо Вордлі – найжорсткіша людина, яку ви тільки можете зустріти. Але чи буде він готовий цього року до реваншу? Пам'ятаєте, наскільки варварським був той бій? Його ніс був у поганому стані. Він добряче постраждав, особливо наприкінці поєдинку. Чи буде він готовий знову битися з Даніелем до кінця року? Хто знає? Я дійсно думаю, що Фабіо не повинен боксувати до кінця року. Якби я займався справами Фабіо, то сказав би: "Слухай, друже, тобі потрібен рік, щоб перегрупуватися" – сказав Джонс.

Нагадаємо, що Дюбуа нокаутував Вордлі в 11-му раунді бою на арені "Co-op Live" у Манчестері (9 травня 2026 року), відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. Перед цим Даніель двічі побував у двох нокдаунах, але зумів перевернути хід зустрічі на свою користь.

Нагадаємо, що проти переможця цього протистояння хотів побитися Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен назвав орієнтовний термін реваншу Вордлі – Дюбуа. Водночас "Динаміт" націлився на трилогію з непереможеним українцем.