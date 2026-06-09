Британський боксер оцінив бій Вордлі – Дюбуа: Саме такі поєдинки люди й люблять у боксі

Британський боксер Лео Атанг (7-0, 6 КО) поділився своїми бажаннями вийти на топовий рівень, навівши у приклад протистояння Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22).

Його слова передає iFL TV.

На його думку, ця британська дуель була дуже жорсткою.

Атанг зізнався, чи хотів би колись опинитися у такому бою.

"Головне, щоб я у ньому виграв. Але так, це був дуже жорстокий бій. З одного боку, добре, що всі повернулися додому цілими й неушкодженими. З іншого – саме такі поєдинки люди й люблять у боксі", – відповів Лео.

Нагадаємо, що 9 травня Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. А вже 15 травня стало відомо про активацію реваншу.

За таке швидше рішення Вордлі, який серйозно налаштований повернути титул, дорікнув британський боксер Фрейзер Кларк.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен назвав орієнтовний термін реваншу Вордлі – Дюбуа.