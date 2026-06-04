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Визначився найкращий тренер сезону НХЛ

Сергій Шаховець — 4 червня 2026, 10:24
Визначився найкращий тренер сезону НХЛ
Джон Купер
Getty Images

Наставник Тампа-Бей Джон Купер отримав нагороду найкращого тренера за підсумками регулярного сезону НХЛ – трофей Джека Адамса.

Про це повідомила пресслужба Ліги.

Канадський фахівець у голосуванні випередив тренера Баффало Лінда Раффа та наставника Піттсбурга Дена Мьюза.

Починаючи з 2013 року Купер очолює Тампа-Бей. Під його керівництвом "Блискавки" дев'ятий сезон поспіль виходили до плейоф.

58-річний фахівець у сезонах 2019/20 та 2020/21 двічі привів Тампа-Бей Лайтнінг до перемоги в Кубку Стенлі.

Зазначимо, що Джон Купер очолював національну збірну Канади з хокею на Олімпійських іграх-2026, які проходили в Італії. Під його керівництвом зіркова команда дійшла до гранд-фіналу турніру, де з рахунком 2:1 поступилася збірній США.

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