Визначився найкращий тренер сезону НХЛ

Наставник Тампа-Бей Джон Купер отримав нагороду найкращого тренера за підсумками регулярного сезону НХЛ – трофей Джека Адамса.

Про це повідомила пресслужба Ліги.

Канадський фахівець у голосуванні випередив тренера Баффало Лінда Раффа та наставника Піттсбурга Дена Мьюза.

COACH OF THE YEAR 🏅 #NHLAwards



Jon Cooper is this year's recipient of the Jack Adams Award, which is presented to the coach adjudged to have contributed the most to his team’s success. pic.twitter.com/71BF8CSQdk — NHL (@NHL) June 3, 2026

Починаючи з 2013 року Купер очолює Тампа-Бей. Під його керівництвом "Блискавки" дев'ятий сезон поспіль виходили до плейоф.

58-річний фахівець у сезонах 2019/20 та 2020/21 двічі привів Тампа-Бей Лайтнінг до перемоги в Кубку Стенлі.

Зазначимо, що Джон Купер очолював національну збірну Канади з хокею на Олімпійських іграх-2026, які проходили в Італії. Під його керівництвом зіркова команда дійшла до гранд-фіналу турніру, де з рахунком 2:1 поступилася збірній США.

Раніше повідомлялося, як Вегас шокував Кароліну в першому матчі фіналу Кубку Стенлі.