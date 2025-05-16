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Гашек: Війна закінчиться тільки тоді, коли РФ повністю залишить усі окуповані території України

Руслан Травкін — 16 травня 2025, 16:06
Гашек: Війна закінчиться тільки тоді, коли РФ повністю залишить усі окуповані території України
Домінік Гашек
Скриншот DV TV

Дворазовий володар Кубку Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек вважає, що війна в Україні завершиться лише тоді, коли РФ повністю залишить окуповані території.

Про це він сказав для sport.aktuality.sk.

"Війна повністю закінчиться лише тоді, коли Росія залишить усі (окуповані – прим.) території України. До того часу це може бути свого роду спляча війна, але незаконно окуповані території все ще будуть, і до цього потрібно підходити відповідно", – заявив чех.
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Легенда НХЛ також додав, що Україна має повне право отримати 300 млрд заморожених активів РФ.

"Це залежить від міжнародної ситуації та від того, чи об’єднаються демократичні країни. У світі заморожено величезну кількість російських активів, за повідомленнями, близько 300 мільярдів доларів, і з цього слід починати в будь-якому випадку.

Однак шкода, яку Росія завдала Україні, набагато більша, і Україна має право вимагати її від Росії. А демократичний світ повинен допомогти Україні відновитися", – сказав колишній лідер хокейної збірної Чехії.

Нагадаємо, раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано. 

війна Домінік Гашек хокей

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