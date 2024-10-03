НХЛ доведеться заплатити Україні мільярди доларів: Гашек знову розкритикував лігу через велику кількість росіян

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек знову розкритикував Національну хокейну лігу через те, що в ній грає багато росіян.

Своє звернення він опублікував на власному акаунті в соцмережі "Х" (Twitter).

"Дорогі любителі хокею, завтра у Празі розпочнеться новий сезон НХЛ. Що, як людину, для якої людські життя стоять на першому місці на уявній шкалі цінностей, не може залишити мене байдужим. На жаль, мушу написати, що це буде третій сезон, коли НХЛ знову стане величезною рекламою російської імперіалістичної війни та інших російських злочинів, зокрема геноциду українських дітей.

НХЛ знову відповідатиме за велику кількість втрачених і покалічених людських життів! Те, що цього разу до Праги приїхали дві команди без росіян, нічого не змінює. З моєї точки зору, це не є пом’якшувальною обставиною. НХЛ абсолютно не змінила своєї позиції з початку війни, і в ній як і раніше можуть грати громадяни Росії.

І чому я виступаю проти цього відкрито? У цьому контексті я повинен повторити найважливіше. Після початку російської імперіалістичної війни НХЛ стала рекламою цієї війни, адже в ній продовжували виступати і грати громадяни Росії! Кожен громадянин, якщо він не дисидент, є рекламою дій своєї країни. У випадку з Росією ці дії з лютого 2022 року є імперіалістичною війною та іншими жахливими злочинами проти людства.

Коли б і де б не публічно виступали російські спортсмени, вони автоматично стають рекламою війни та подальшого вбивства невинних українських громадян. НХЛ це добре усвідомлює та все ще дозволяє їм продовжувати публічну участь у своїй лізі!

Тому НХЛ стала і залишається рекламою російської імперіалістичної війни. Тому НХЛ несе пряму відповідальність за величезну кількість втрачених і покалічених життів. Як громадянин і як гравець, який зіграв багато ігор в НХЛ, я не збираюся ігнорувати це. Я переконаний, що рано чи пізно НХЛ доведеться заплатити Україні мільярди доларів за свій підхід.

У цьому контексті, однак, слід підкреслити, що штатні співробітники НХЛ, тобто самі гравці, не несуть відповідальності за цю рекламу жахливих дій Росії. Вся відповідальність лежить на вищому керівництві НХЛ! 32 власники окремих команд НХЛ і комісар Гарі Бетман. Саме вони встановлюють правила. І вони можуть змінити їх у будь-який момент. Це люди, які зробили НХЛ, змагання, яке так багато значило для мене, найбільшою рекламою російської імперіалістичної війни в усьому спортивному світі! Саме вони несуть найбільшу відповідальність за втрачені та покалічені життя та за величезні фінансові збитки, завдані рекламою їхньої ліги. Я завжди любив і люблю хокей. Але в той же час я знаю, що є важливіші речі. Немає нічого ціннішого за людське життя. Тому я вважаю своїм обов'язком повідомити про це шанувальникам хокею", – написав Гашек.