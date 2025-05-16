Гашек: Я ставлюся до погроз від Медвєдєва дуже серйозно

Легенда світового хокею Домінік Гашек визнав, що серйозно ставиться до погроз від колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Він нагадав, що спецслужби Росії робили терористичні злочини на території ЄС.

Про це Гашек сказав в інтерв'ю словацькому сайту Sport.aktuality.sk.

"Я ставлюся до них дуже серйозно. І не тільки я, а й мої близькі. Він колишній президент і досі один із найвпливовіших російських політиків сьогодні. Більше того, ми знаємо, що Росія в минулому скоювала терористичні злочини в ЄС. Навіть на нашій території. Чеська поліція вважає доведеним, що співробітники російської військової розвідки ГРУ планували вибухи на складі боєприпасів у селі Врбєтіце в Південній Моравії у 2014 році, в результаті яких загинули двоє невинних людей", – сказав Гашек.

Зазначимо, що в квітні цього року Медведєв у свої соцмережах написав про Гашека: "Ця слабоумна людина дозріла для ліквідації, щоб вона перестала поширювати свою нісенітницю".

Ексзірка НХЛ додав, що його підтримали люди в Чехії та з інших країн.

"Страх – це нормальна людська риса, з якою доводиться працювати. Я отримав величезну підтримку від простих людей у ​​Чеській Республіці та за кордоном. Це, звичайно, допомагає та мотивує мене продовжувати свою роботу. Крім того, я отримав негайну підтримку від прем’єр-міністра Чехії, Міністерства закордонних справ та Міністерства внутрішніх справ. Згодом зі мною зв’язалася чеська поліція", – додав олімпійський чемпіон.

Домінік також підтвердив, що отримав відповідь від МОК та IIHF на свій запит щодо дій Медведєва.

" Я отримав відповіді від обох спортивних організацій, і обидві висловили свою підтримку. IIHF також заявила, що розгляне цей інцидент на своєму засіданні у травні під час чемпіонатів світу в Данії та Швеції", – заявив прославлений хокейний голкіпер.

Гашек на професійному рівні виступав з 1980 до 2011 року. В НХЛ він відіграв 18 сезонів, зігравши 735 поєдинків. У 2002 та 2008 році вигравав Кубок Стенлі. Разом зі збірною Чехії воротар став олімпійським чемпіоном у 1998 році.